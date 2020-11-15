وصول أولى طائرات "إير كايرو" الجديدة إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أولى طائرات شركة "إير كايرو" الجديدة من طراز A320Neo-Sharklet لتحل محل إحدى الطائرات القديمة، والتي خرجت من أسطول الشركة في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول الشركة لخدمة الدولة وحركة السياحة بالتعاون مع شركة مصر للطيران.

وقال حسين شريف رئيس شركة "إير كايرو"، إن الطائرة الجديدة إضافة كبيرة لأسطول الشركة، وهي ضمن صفقة من 3 طائرات منها طائرتين A320neo وجميعهم بسعة 180 مقعدًا، وجار التعاقد على طائرتين جديدتين من ذات الطراز ليرتفع أسطول الشركة من 7 إلى 10 طائرات خلال عام 2021، بالإضافة إلى 4 طائرات E170 جارٍ التعاقد عليها مع الشركة الوطنية مصر للطيران لتشغيل الخطوط الإقليمية من المطارات الداخلية.

وشدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على كافة الناقلات الجوية المصرية بالاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، حيث طالب أن تكون الناقلات الجوية المصرية أسبق في اقتحام الأسواق التي تأثرت سلبًا بفيروس كورونا، واستعادة حركة الركاب منها بأسرع وقت مما دعا إلى إبرام إتفاق المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وآيركايرو، لتقديم خدمات متكاملة لركاب الشركتين بما يسهل السفر من وإلى وعبر المطارات المصرية، ويدعم منافستها بين الناقلات الجوية والمطارات في المنطقة.