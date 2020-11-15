شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم وسحب على مدن وقرى المنيا.. وغرف العمليات تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري في المنيا، غيوم وسحب، ورياح خفيفة، بشمال المحافظة، مما دفع المواطنين من ارتداء الملابس الثقيلة.

وأعلنت غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى حالة الطوارئ، تحسبًا لسقوط أمطار ورصد أي تجمعات مياه.

يأتي ذلك فيما واصلت فرق الهيئة العامة للطرق والكباري، فرع المنيا، أعمال إصلاحات طريق المنيا / بني سويف، الصحراوي الشرقي «الجيش»، والذي تأثر بسقوط الأمطار والسيول.