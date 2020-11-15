شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: غدًا الاثنين غرة شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ من خلال لجانها الشرعية هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.