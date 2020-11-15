شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأجيل الدراسة في مدارس ٤ قرى ببئر العبد لمدة أسبوعين آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استمرار تأجيل الدراسة في مدارس ٤ قري ببئر العبد لمدة أسبوعين آخرين حفاظا على الطلبة والطالبات في تلك المدارس.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه مع مديري المدارس بقري قاطية واقطية والمريح والجناين بإدارة بئر العبدالتعليمية لمناقشة الوضع الحالي لعدد من مدارس بئر العبد، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، الشيخ محسن ابو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، سليمان شميط مدير ادارة بئر العبدالتعليمية.. أنه تم استمرار تأجيل الدراسة في عدد ١٧ مدرسة بإدارة بئر العبدالتعليمية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تأجيل الدراسة لحين قيام قوات الحماية المدنية بتطهير تلك المدارس من أي أجسام غريبة، بجانب تطهير الطرق المؤدية اليها، حفاظا على الطلبة والطالبات، على أن تبدأ الدراسة في المدرسة التي يتم تطهيرها أو لحين انتهاء فترة الاجازة الاستثنائية أيهما اقرب.

وشدد المحافظ على سرعة استبدال الأثاث الذي اضير في تلك المدارس بسبب الأحداث التي شهدتها قري بئر العبد، بجانب اتخاذ الإجراءات الادارية نحو العهد الشخصية للعاملين بالمدارس، والتي فقدت أو تلفت خلال تلك الأحداث.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، على انتظام العملية التعليمية في باقي قري ومدينة بئر العبد.. معلنا عن تفعيل لجان المتابعة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية واحالة المقصرين للتحقيق أمام الشؤون القانونية.