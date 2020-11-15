شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم يعلن رسميًا خسارة مرتضى منصور: «الانتخابات نزيهة.. ونذكركم بماضيكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميًا، خسارة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر.

وأكد لاشين إبراهيم، إجراء جولة الإعادة بين 4 مرشحين على المقعدين المخصصين للدائرة، وهم بدوى عبداللطيف هلال مرشح حزب الوفد الجديد، وأحمد الألفي، مرشح مستقبل وطن، وعبدالفتاح البحراوي، مرشح حزب المؤتمر، والدكتور محمود العزب، مرشح مستقل.

وقال لاشين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة: «نذكركم بماضيكم الذي طالبتم فيه بانتخابات نزيهة، وها يأتي هذا اليوم، حيث إن العملية الانتخابية التي أشرفت عليها الهيئة، والتي جرت في 13 محافظة جرت بنزاهة وحياد تام وسط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبإشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع الجهات».