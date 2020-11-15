شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعي في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، نظمها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، بهدف الحفاظ على حرم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحقيق السيولة المرورية أمام المارة من المركبات والمواطنين.

تمت إزالة ورفع الإشغالات مثل مولدات الكهرباء ومواتير السيارات وماكينات الخراطة، وذلك في نطاق طريق الأرض الزراعية بمركز ومدينة بنها.

وأمهل «الهجان» أصحاب المخازن لرفع الإشغالات من على حرم الطريق الزراعي، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على إستعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى.

وتابع المحافظ أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، لافتاً إلى أن المحافظه تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

ووجه المحافظ المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، بمراجعة كافة الأوراق وطلبات التصالح المقدمة من أصحاب المخازن والمعارض على الطريق الزراعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.