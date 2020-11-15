شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 10 نواب يحتفظون بمقاعدهم في برلمان 2020 بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج الجولة الأولي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية والتى اعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين على المقاعد الفرديه في دوائر القليوبية السته عن إحتفاظ 10 نواب بمقاعدهم في النظام الفردي والقائمة وهم النواب عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وسولاف درويش واحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمود بدر ومجدي سيف بدائرة بنها ومحمد الفيومي ومحمد مدينة عن الخانكة وعادل عامر عن القناطر وسمير صبحي عن شبين القناطر وحسن عمر حسانين

وأعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في القليوبية، حيث تم حسم 15 مقعدًا فرديًا من اصل 16 مقعدا فرديا تنافس عليها 223 مرشحا على مستوي 6 دوائر بالمحافظة من الجولة الأولي التي أجريت مطلع الأسبوع الماضي على أن تجري الإعادة على مقعد واحد بدائرة قليوب والقناطر

فيما أعلن فوز القائمة الوطنية من اجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذي يضم المحافظة ضمن مقاعده.

وبذلك حصل حزب «مستقبل وطن» على 12 مقعدا والشعب الجمهوري على مقعدين والوفد الجديد على مقعد ويتبقي مقعد يتنافس عليه «مستقبل وطن» ومستقل.

وجاءت النتائج كالتالي:

دائرة بنها وكفرشكر وحقق الفوز فيها كل من النائب الحالي مجدي سيف «مستقبل وطن»، وجمال حجاج الشعب الجمهوري وجمال فؤاد مدكور وشهرته عربي فؤاد مستقبل وطن

وفي دائرة طوخ وقها فاز: أسامة فتحي عبدالرحمن «مستقبل وطن» وعزيز سابق «مستقبل وطن».

وفي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة فاز: النائب الحالي عبدالسلام الخضراوي ومجاهد نصار واشرف امين وجميعهم مرشحو حزب «مستقبل وطن».

وفي دائرة قليوب والقناطر فاز النائب الحالي عادل عامر والدكتور إبراهيم عويس عن «مستقبل وطن»، وتجري الإعادة على مقعد واحد بين كل من درويش مرعي «مستقبل وطن» وعزت كريم «مستقل»

وفي دائرة الخانكة والخصوص والعبور: كمال الدين الشافعي وشهرته كمال ابو دنيا مستقبل وطن ومحمد الطوخي وشهرته محمد القصبي الشعب الجمهوري والنائب الحالي محمد مدينه الوفد الجديد

وفي دائرة شبين القناطر فاز: النائب الحالي سمير صبحي أبوشامه وحافظ عمران وكلاهما حزب «مستقبل وطن».