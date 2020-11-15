شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 9 آلاف عبوة عطور مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بالتحفظ على 9 آلاف عبوة «عطور» مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية .

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة العطور بدون ترخيص، كائن ببرج العرب، بحيازة كميات من العطور مجهولة المصدر.

وجرت مداهمة المصنع والقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 7800 عبوة «عطور» مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية «منتج نهائي»، و1850 عبوة «عطور» غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.