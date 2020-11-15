شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الأحد، إنشاء أعمال المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

وقال بيان صحفي، إن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي وصلت إلى 96%، حيث شددت ريان على أهمية انتهاء أعمال الانشاء وتسليم المركز التكنولوجي في الوقت المحدد.

جاء ذلك بحضور السيد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص والمهندس على السيد عودة، مدير مديرية الإسكان.

يذكر أنه تم توريد الاثاث لعدد 5 مدن وهى (كفرشكر – قها – قليوب – القناطر الخيرية – الخانكة) حيث تم الانتهاء من (الإنشاء- التجهيز الكامل للمبنى- تجميع البيانات الخاصة بعمل المنظومة - التدريب الأساسي للعاملين على المنظومة).

وتوجهت نائب المحافظ بعد ذلك لتفقد المحطة الوسيطة وذلك للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من اتباع العاملين بالمحطة للاجراءات الاحترازية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت ريان على سرعه نقل المخلفات من المحطة.

كما تفقدت الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها اولاً بأول وتأتى هذه الجولة للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

ووجهت ريان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أي سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.