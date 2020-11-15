شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سقوط الأمطار بمدن بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت في محافظة شمال سيناء عملية سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بموجة برد شديد ورياح مع استمرار الطقس والظروف الجوية السيئة التي تسود المحافظة.. مما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وأدى إلى خلو الشوارع من المارة، ولزم معظم المواطنين منازلهم.

و تم رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة وأدت إلى اغلاق عدد من الطرق نتيجة زحف الرمال وسقوط أمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول.

وتقوم مديرية الرى بمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجارى ومخرات السيول علاوة على وجود محطات رصد للابلاغ عن أي تجمعات مياه خلف السدود.

كما تقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.