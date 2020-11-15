شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال النظافة والتجميل، وخطوط سير العمل والمعدات بالمدينة والقرى، وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل بالمدينة، وقرى برية لاصيفر، والقن، ومنشأة عباس، والقصابي.

وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على استمرار حملات النظافة العامة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقريتي قونه، والحرية، كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بجميع أنحاء المدينة، والقرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية قبريط.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، وأشرفَ اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، وقرى الحلافي، ومتبول، ومحلة موسى، والحمراوي، ودقلت، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها بقرية كفر المنشي، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.