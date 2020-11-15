شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تعقد اجتماعها الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، اجتماعها الدوري الثاني، اليوم الأحد، برئاسة د.عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس اللجنة العليا للمصالحات، وبحضور الشيخ على خليل، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من القيادات الأزهرية ورؤساء اللجان الفرعية لمناطق المنوفية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ.

ناقش الاجتماع ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية بالمناطق، وتجديد آليات التواصل باللجنة الرئيسية بالقاهرة، ومناقشة خطة اللجنة السنوية وما تم تنفيذه منها.

وأكد الدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات، أن الاجتماع يأتي في اطار حرص اللجنة على التواصل المستمر باللجان الفرعية بالمحافظات للتأكيد على دورها الفاعل في وأد النزاعات وبالأخص الثأرية والعمل على إحلال السلم والأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها وفقا لخطتها السنوية للعمل على إنهاء النزاعات مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الوقائية التي تضمن سلامة كافة العاملين والمتعاملين مع اللجان الفرعية بالمحافظات.

من جانبه، صرح الشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة، أن للجنة المصالحات دور بارز وفعال في القضاء على الخصومات الثأرية خاصة في الصعيد؛ لما للأزهر من ثقة لدى جميع أطياف الشعب المصري علاوة على أن قيادته لملف المصالحات أصبح أمرًا ضروريا في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع للعمل لمصلحة البلاد وإعلاء شأنها.

فيما قال الشيخ على خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات ستعقد لكل المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكيد على دور لجان المصالحات الفرعية وأهميته بالمناطق الأزهرية وأنه مكمل لدور اللجنة العليا بالقاهرة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تؤدي دورها انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الذي يترجم أهداف الإسلام العليا ومقاصده، ومنها صيانة الأعراض والممتلكات، وإصلاح ذات البين، والحفاظ على الدماء والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وإقرارهما، ويتم العمل بالتنسيق التام مع كافة أجهزة الدولة الرسمية المعنية بالمصالحات ووفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.