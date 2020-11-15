شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات وفاقوس النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات حميات فاقوس، وفاقوس النموذجي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال.

وجه وكيل الوزارة باستكمال شبكة الغازات بجميع الغرف بالأقسام الداخلية بمستشفي حميات فاقوس، كما تفقد وحدة الكلي الصناعي بفاقوس النموذجي، وحرص على الإستماع إلى المرضي، والاطمئنان على الخدمه المقدمة لهم، وشدد على مدير المستشفي، بسرعة إجراء بعض أعمال الصيانة الهندسية بقسم الكلي والمغسلة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بعمل مذكرة بأي أعطال تخص مبني الطوارئ، وناقش مع مسئولي العزل توافر أدوية والواقيات الشخصية، مؤكدا على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وجاهزية المستشفيات لإستقبال جميع الحالات المشتبهة والمصابة خلال الفترة القادمة.