شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرياً .

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه هلال شهر ربيع الآخر ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7 صباحا و7 دقائق بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11- 31 دقيقة)..وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً غدا الإثنين 16نوفمبر الجارى .