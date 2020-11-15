شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم دير «مارجرجس» بالأقصر في الاحتفال السنوي للدير لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقم أبناء وشباب الخدمة بدير «مارجرجس»، اليوم الأحد، بجبل الرزيقات، بغرب الأقصر، ​استعداد لليلة الختامية بالدير، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما عقم الشباب «الأيقونات والمذابح والكنيسة» من الداخل وجميع أماكن الزوار تحسبًا لأي طارئ.

وحذر الدير على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

جاء ذلك في إطار احتفالات ذكرى بتكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد في فلسطين، بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة، ولكن في ظل جائحة كورونا هذا العام تقرر اقتصار الإحتفال على الزيارات اليومية فقط، وعدم المبيت داخل الدير مع الإلتزام بكل الإجراءات الإحترازية طوال فترة الزيارة.

من ناحية أخرى، شهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير، حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكل أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.