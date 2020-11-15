شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إجمالي طلبات التصالح وصل 112 ألفا و500 بكل المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن إجمالى عدد الطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألف و499 طلبا، وذلك بعد أن تقدًم«اليوم الأحد»167 مواطنا بطلبات تصالح،مشيراً إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،«بما فيها أيام العطلات»، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

ووجًه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.