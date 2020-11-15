شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: قافلة طبية لقرية واحة الجارة فى سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مديرية الصحة بمطروح سوف تقوم بتنظيم قافلة طبية تستهدف واحة سيوة تستهدف سكان قرية ابوشروف التابعة لسيوة فى محافظة مطروح. وأضاف محافظ مطروح ان القافلة سوف تنتهى من عملها هناك وتتوجه بعدها الى قرية الجاره وذلك يومى الاربعاء والخميس المقبلين الموافقين ١٨، ١٩ نوفمبر الحالى . وأكد المحافظ ان القافلة متوفر بها جميع التخصصات الطبيه وكافة الادوية والمستلزمات الطبيه بالمجان. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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