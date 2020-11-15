شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنشاد الدينى.. جامعة القناة تحتفل بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفتلت جامعة قناة السويس اليوم بالمولد النبوى الشريف، اليوم الأحد، وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، من خلال فريق متميز يضم نخبة مختاره من الأصوات القوية التي تضمها كليات جامعة القناة.

شدد رئيس الجامعة على ما وصفه بالدور المجتمعى للجامعة في التوعية الدينية ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع والشباب والرد على أسئلتهم من خلال علماء الأزهر والأوقاف.



وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق الإنشاد الديني بالجامعة تم تدريبه على أعلى مستوى احترافى لتمثيل الجامعة بكافة المحافل والمسابقات.



وأكمل الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أنه يقوم بتدريب الفريق الشيخ عمر فرحان ويشرف على الفريق الدكتور أحمد إمام تأتى الحفل تنظيم إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

شملت فقرات الحفل إذاعة القرآن الكريم، طلع البدر علينا، مدح المكمل، أداء المجموعة كما تضمن الحفل غناء الفردي قدم خلاله الطلاب يا نور النبى، يا صلاة الزين وغيرها من القصائد التي قدمت في مدح الرسول الكريم.