شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون باليلة الختامية لاحتفالات دير «مارجرجس» بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحتفل الأقباط الأرثوذكس في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بالليلة الختامية للإحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، الذى أستمر هذا العام 11 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.

وترأس مراسم إحتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

وشهد الإحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والتباعد الإجتماعي، حاملين الشموع والصلبان، ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس.

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.