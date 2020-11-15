شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع سحب مياه الأمطار من مدينة الضبعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمرت جهود مدينة الضبعة رئاسة العميد محمد فوزى رئيس المدينة في سحب مياه الامطار خاصة بالمناطق التي شهدت سقوط امطار غزيرة بقري الضبعة ومنها قرية جلال حيث تم سحب تراكمات مياه الامطار من شارع الفتح
من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم باستمرار المتابعة المبدانية بمدن المحافظة لصرف تراكمات مياه الأمطار اوى باول مع حالة الطقس غير المستقرة والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتكاتف جميع الجهود للجهات المعنية
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