شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة إدارة أزمات لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بكل مركز ومدينة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء وسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار والدفع بالمعدات اللازمة لإحتواء الأزمة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى برفع درجة الاستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى مع هطول الأمطار والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة وفرق الانتشار السريع لشفط تجمعات مياة الأمطار تسهيلاً على المواطنين.