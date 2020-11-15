"الوطنية للانتخابات": استقبال 245 تظلمًا في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، واستقبلت 245 تظلما من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

وأكد "لاشين"، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، أن التظلمات تم رفض بعضها شكلًا والبعض الآخر في الموضوع.

وشهدت 13 محافظة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تلقت شكاوى المواطنين التي تم التعامل معها فورًا، مشددًا على أن الشكاوى لم تكن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو المشهد المنضبط لإدارة العملية الانتخابية.

وأوضح أن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم وهي الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، وتضم 6 محافظات ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، وتضم 7 محافظات ومخصص لها 42 مقعدًا، وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة في نظام القوائم بلغ 7 ملايين و730 ألفًا و456 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة مليون و558 ألفًا و710 أصوات.

وشهدت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، من تصويت المصريين بالداخل أيام 7 و8 نوفمبر الجاري، سبقها ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج عبر البريد الحكومي السريع عبر البعثات الدبلوماسية في 124 دولة.