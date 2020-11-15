رئيس "الوطنية للانتخابات": ضبط مخالفة بتعليق لافتات في مستشفى وإحالتها للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تم رصد مخالفة وحيدة بتعليق أحد المرشحين لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وأضاف "لاشين" في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، أن المخالفة تم إعداد تقرير بها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، واستقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، فضلًا عن مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

وجرت الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.