بينهم مريض.. الأمن يكشف لغز سرقة جهاز غسيل كلوي من وحدة صحية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة جهاز غسيل كلوي من وحدة صحية بأسوان وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية عن الجريمة.

تلقى مركز إدفو بلاغًا باكتشاف عدم وجود جهاز غسيل كلوي عهدة الوحدة الصحية دائرة المركز، وعُثر على جوال بداخله الجهاز بقطعة أرض زراعية.

وأسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (ممرض بالوحدة الصحية، مالك شركة الصفا للمستلزمات الطبية، عامل " من المرضى دائمي التردد على الوحدة الصحية " جاري ضبطه).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه قام باستنساخ مفاتيح الوحدة عقب فقدها من أحد العمال واستخدمها فـي الدلوف لداخلها واستولى على الجهاز ونقله بالاشتراك مع الثاني باستخدام سيارة نقل ملكه للتصرف فيه بالبيع وكان الثالث ينتظرهما مراقباً لهما الطريق وحال استشعارهم بافتضاح أمرهم قاموا بالتخلي عن الجهاز وإلقائه بمكان العثور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.