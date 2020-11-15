الإدارية العليا تؤجل 38 طعنًا بانتخابات النواب لجلسة الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
أجلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم الأحد، عدد جديد من الطعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، وبلغ عدد الطعون المؤجلة ٣٨ طعنًا، لجلسة غدا الإثنين؛ للاطلاع.
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وبني سويف وأسوان ، و١٦ طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
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