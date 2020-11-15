النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لموظف صدمه مروان محسن بسيارته وتطلب التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

طلبت نيابة قسم الجيزة التحريات التكميلية، حول حادث صدم مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، لموظف بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقي، مساء أمس وذلك للتصرف في القضية عقب إخلاء سبيل اللاعب.

وفرغت النيابة التقرير الطبي حول إصابات المجني عليه وتضمن إصابة الموظف بكدمات وجروح في مناطق متفرقة من الجسد، وكسر في أحد اليدين، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، واستقرت حالته الصحية.

كانت قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي مروان محسن، في واقعة اصطدام سيارته بدراجة نارية في شارع ثروت، وإصابة موظف كان يستقلها.

وأكد لاعب النادي الأهلي خلال التحقيقات، أنه أثناء سيره بسيارته الخاصة فوجئ بأحد الأشخاص أمامه بدراجته النارية، فحاول تفاديه إلا أنه اصطدم به.

كما أكد مروان محسن، أنه قام بإبلاغ الإسعاف والشرطة وظل منتظرا حتى وصلوا إلى مكان الحادث.

وباشرت النيابة التحقيقات، حيث تم الكشف عن أوراق سيارة لاعب الأهلي وتراخيصها، وكذلك رخصة القيادة الخاصة به، وتبين أن السيارة ملك اللاعب ورخصتها سليمة ورخصة القيادة سارية.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة ألقت القبض على مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية يستقلها موظف بشارع ثروت.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام كلية الفنون التطبيقية بشارع ثروت بالجيزة، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وكشف الفحص والتحري أن مرتكب الحادث مروان محسن، لاعب النادى الأهلي، أثناء قيادته سيارته المرسيدس، حيث اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة نارية، ما أدى لإصابته بكدمات وسحجات مختلفة.

تحفظت قوات قسم شرطة الجيزة على اللاعب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.