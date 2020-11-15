المتر وصل لـ114 ألف جنيه.. جهاز أكتوبر الجديدة يبيع 10 وحدات تجارية وإدارية بـ21.3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع ٤ محلات تجارية و٦ وحدات إدارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع ج بمنطقة ال٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني ظهر اليوم حيث بلغت القيمية البيعية للمحلات والوحدات الإدارية بإجمالي٢١ مليون ٣٠٠ ألف جنيها.

وأوضح النجار، أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٦ ألف جنيه وحتى ١١٤ ألف جنيه للمتر المربع، بينما تراوحت أسعار البيع للوحدات الإدارية من ١٨ ألف جنيه حتى ٢٢ ألفا وخمسمائة جنيها للمتر المربع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت - مخبز بلدي - مخبز أفرنجي - مطعم ومشويات)، بينما كانت أنشطة الوحدات الإدارية (خدمة رجال أعمال- مكتب توريدات- مكتب تخديم- استثمار عقاري- مقاولات وتشطيبات- عيادة)

حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.