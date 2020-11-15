عبد العاطى يتفقد الأعمال البحثية بمركز البحوث المائية بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد :

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري، صباح الأحد،اجتماعا، بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وبحسب بيان، فإن اللقاء جاء بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه وقيادات المركز القومى لبحوث المياه والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وكلية الهندسة جامعة القاهرة وأساتذة المركز القومي لبحوث المياه لمتابعة أعمال دراسة "تطوير ارصاد السد العالي".

وقالت الوزارة ، إن الدكتور عبد العاطي تفقد الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي، ومعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية التهوية والتي تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.

كما تفقد وزير الري، النموذج الهيدروليكي المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطى ، كما تفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.

واختتم عبد العاطىي، زيارته بالوقوف على حجم أعمال تطوير الحدائق والتوجيه باستمرار تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.