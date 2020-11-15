شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور القانون الجديد.. «تجارية الإسكندرية»:رصدنا مشاكل كثيرة في أول أيام التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن الشعبة رصدت معوقات كبيرة في بداية تطبيق قانون الجمارك الجديد، رقم 207 لسنة 2020، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11-11-2020 ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره.

وذكرت الشعبة، ان القانون ساهم في ترك العديد من أصحاب الشأن والمستخلصين للرسائل بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات قدرها 30 ألف جنية، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوى من الاعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الاسكندرية ومطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 ألف جنية، لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة والذي لا يزال العمل ساري بها.

وأضاف «القاضي» أنه تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963، على أنه يجوز تعديل العدد والوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط والتي تأتي أبرزها ان يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدي الجمارك وشركات النقل الأخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ايهما اسبق، وأن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن الفواتير وبيان العبوة أو أي مستند اخر يثبت ذلك ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذة اللائحة.

وأكد القاضى، أن الشعبة خاطبت مصلحة الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER، للتأكيد على أنه لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه غرامات والتنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه الغرامة والتشوين في غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضرورة أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة.

وطالب «القاضي»، الجمارك بقبول المذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي اعتمده البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه باللائحة التنفيذية للقانون ووضع الخطوات التنظيمية لإجراءات البوالص المجمعة حتي آخر تعديل لها، ودمجها باللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها والتي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية واللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.

وقررت الشعبة تشكيل لجنة لادارة الأزمة من رئيس مجلس الإدارة مدحت القاضي وعبدالعال على رئيس لجنة الجمارك والضرائب وعصام الشاذلي نائب الرئيس لتناول الشكاوى الواردة وعمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.