شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة الجامعة وسعيد عبده مصطفى رئيس مجلس ادارة دار المعارف بافتتاح معرض الكتاب الذي تقيمه الهيئة بالجامعة والذى يضم أكثر من 1000 عنوان في شتى مناحى المعرفة وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بتنوع الكتب المعروضة والتى تحتوى على العديد من المعارف والرؤى والدروس الحياتية كما حث رئيس الجامعة الطلاب على إقتناء الكتاب لانه أداه لحفظ التاريخ وأيضاً للمعرفة والثقافة شهد افتتاح المعرض الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجمعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصحفي محمد نجم مدير تحرير مجلة اكتوبر ومجلس أدارة دار المعارف افتتاح معرض الكتاب بجامعة جنوب الوادى الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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