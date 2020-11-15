شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو الهلال الأحمر ينظمون حملات توعية لمواجهة كورونا بمدارس الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقهم مها الحفناوى وكيلة وزارة التضامن بالاسماعيلية ومحمد أبوالمعاطى ممثلا عن مجلس ادارة فرع الهلال الأحمر بالاسماعيلية بإطلاق مبادرة عام دراسي أمن من أمام مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية والتي شارك بها أكثر من 250 شاب وفتاة من المتطوعين من أبناء الهلال الأحمر المصري وعدد 25 سيارة من سيارات الهلال الأحمر.

أشار محافظ الاسماعيلية أن المبادرة تستهدف تنفيذ حملات التوعية بعدد من 930 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة وتوابعها وتشمل 350 الف طالب وطالبة فضلا عن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس وذلك لنشر ثقافة الوعي لدي الطلاب بأهيمة وحتمية إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بالتنسيق التام فيما بين وزارات التضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والصحة والجامعة ومحافظة الإسماعيلية مع الهلال الأحمر المصري.

وفى سياق متصل قام محافظ الاسماعيلية والمدير التنفيذى للهلال الأحمر ونائب المحافظ والسكرتبر العام المساعد للمحافظة يرافقهم الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومرافقيهم من القيادات التنفيذية وأعضاء مجليس ادارة الهلال الأحمر بجولة على عدد من مدارس المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة وحملات توعية الطلاب وتوزيع حقائب مستلزمات الوقاية عليهم وقد شملت الجولة زيارة وتفقد مدرستى الشهيد عمرو وهيب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث ومدرسة الشهيد جواد حسنى بحى ثان .

وشاهد المشاركون فعاليات المبادرة وكيفية تدريب الطلاب على التوعية والوقاية من كورونا من خلال شباب الهلا الاحمر