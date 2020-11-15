شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الديابة بمركز أبو قرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الديابة بمركز أبو قرقاص، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من غداً الاثنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.