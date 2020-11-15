شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الديابة بمركز أبو قرقاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الديابة بمركز أبو قرقاص، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من غداً الاثنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,547
-
تعافي
100,946
-
وفيات
6,442
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الديابة بمركز أبو قرقاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.