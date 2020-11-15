شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا حركة حماس وفتح في القاهرة لاستكمال ملف المصالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر وفد قيادي من حركة حماس معبر رفح البري اليوم الأحد، متوجها إلى القاهرة، لاستكمال مباحثات المصالحة الوطنية مع حركة فتح.

فيما يصل إلى القاهرة اليوم وفد حركة فتح ويضم أمين سر اللجنة المركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب والقياديين بالحركة احمد حلس وروحي فتوح

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن وفد حركته غادر القطاع لاستكمال إجراء المباحثات والحوارات مع حركة فتح الخاصة بملف المصالحة الوطنية.

وأكد قاسم إصرار حركته على إنجاح الجهود المبذولة لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط فيها الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية.

ويضم وفد حركة حماس، نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري والقيادي فيها خليل الحية.