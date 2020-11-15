شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح أعمال الكهرباء بمحول بالحمام بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام رجال الانارة بمجلس مدينة الحمام باستكمال اعمال الصيانة لخطوط الارضى وكابلات الإضاءة العامه بمحول ماربيلا قبلى النايل سات. وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناء على تكليف وجيه عماره رئيس مركز ومدينه الحمام لنائب المركز رمضان الباجوري وتحت إشراف ا. سيد مصطفي -مدير إدارة المرافق. وكانت مدينة الحمام قد تعرضت يوم امس لأمطار غزيرة تسببت في تكوين كميات من المياه بالشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية بالمدينة وتسبب في بعض اعطال للانارة في عدد من الاماكن بالمدينة واحملها وتم الانتهاء من إصلاحها بمعرفة الفنيين بالمجلس . الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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