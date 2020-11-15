شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ فلسطين بذكرى إعلان الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدّمت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، التهاني لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، حيث استقبل سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اتصالًا هاتفيًا من أمين رئاسة مصر العربية.
ونقل أمين الرئاسة المصرية، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، وأمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال، مؤكداً على موقف فخامته الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، عبر السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، عن خالص تقدير دولة فلسطين لهذه التهنئة الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومُعبّراً عن أمنياته أن تنعم مصر بالاستقرار والرخاء وتحافظ على تقدمها وازدهارها بين الأمم.
ونقل اللوح، شكر وتحيات الرئيس محمود عباس للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر، لجهود بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة قضاياه ومطالبه العادلة في شتى المحافل الدولية، وصولاً لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
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