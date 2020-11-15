شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تستعد لتطعيم الأطقم الطبية ضد الإنفلونزا الموسمية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن بدء الاستعداد والتجهيز لتطعيم الأطقم الطبية ضد الإنفلونزا الموسمية 2021 تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة، قامت بتوفير طعم الأنفلونزا الموسمية 2021 وتسليمها إلى الإدارات الصحية تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات لتطعيم جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال وذلك بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفى اليوم الواحد ومركز الأورام وبنك الدم ومستشفيات الجلدية والتأمين الصحى وجميع فرق الأشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.

من جانبه قال الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات إنه تم توفير التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية 2021 للجمهور من سن 6 أشهر فما فوق بسعر رمزي، وذلك في مكاتب الصحة الأربعة المعتمدة من وزارة الصحة وهي

( مدينة المنيا مكتب صحة ثالث، مركز سمالوط مكتب صحة ثان، مركز مغاغة مكتب صحة ثالث، مركز ملوى مكتب صحة ثالث ) .