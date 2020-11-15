شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة بالديوان العام لشكرهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عمال النظافة بديوان عام المحافظة، وذلك لتوجيه الشكر لهم للجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام خلال الفترة السابقة خاصة أثناء زيارة رئيس الوزراء للمحافظة .
وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة والذى يعد عاملا اساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف للمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل
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