شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه وصيانته الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني ،وزير السياحة والآثار ، واللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، مسجد الإمام الشافعي ، يوم الجمعة القادمة الموافق 20 / 11 / 2020م ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

كما يقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لتسعة وأربعين مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020م حتى الجمعة 20 / 11 / 2020م (502) مسجد .