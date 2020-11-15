شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طب الأطفال بالسويس يناقش التعامل مع إصابة الأم والطفل بفيرس بي الكبدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فاعليات المؤتمر السنوي الثالث لطب الأطفال المقام بالسويس والذي ناقش كل ما هو جديد في علم طب الاطفال.

قالت الدكتورة شرين شلبي ،رئيس قسم الاطفال كلية طب جامعة حلوان رئيسة المؤتمر أن المؤتمر تم بالتعاون مع رابطة طب الاطفال بالسويس ناقش العالمية ما بين النظرية والتطبيق كما ناقش النمو الطبيعي للاطفال وفطامهم وتغذيتهم ودور طبيب الأطفال في التعامل مع إصابة الأم والطفل في فيروس b الكبدي.

وأضافت شرين أنه تم مناقشة أيضا علاج حديثي الولادة المبتسرين، وكيفية التعامل معها بصورة طارئه، والتوقيت المناسب للتدخل الجراحي في الاطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب حسب كل حاله.

كما تم مناقشة المجموعه الثانية من التوصيات المصرية التي تبنتها الجامعات بوزارات الصحة الدولية للوصول إلي صورة من التوصيات العالمية يمكن تطبيقها في المستشفيات المصرية.

حضر المؤتمر الدكتور احمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس و الدكتور محمود عبد النبي مدير عام مستشفي التأمين الصحي بالسويس و الدكتور محمود فتحي منسق عام المؤتمر والرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتورة شيرين شلبي رئيس المؤتمر.

والدكتور أحمد المليجي مدير عام فرع التأمين الصحي بالسويس و الدكتور محمد زكي سكرتير المؤتمر والدكتور تامر البوهي رئيس نقابة أطباء السويس.