شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «التصالح حياة» تبدأ دفع رسوم التصالح للحالات المُستحقة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فرشوط لمتابعة بدء دفع رسوم التصالح لمخالفات البناء للحالات المستحقة من محدودي الدخل والأولى بالرعاية بمركز فرشوط مشيرا إلى ان اجراءات دفع رسوم التصالح بدأت اليوم ايضا في مركزى أبوتشت ونجع حمادى مؤكدا ان القيادات التنفيذية ومسئولى المبادرة يتابعون اجراءات دفع الرسوم في تلك المراكز أولا بأول .

وذلك بمشاركة شباب البرنامج الرئاسى وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وخالد ابو الوفا ممثل مؤسسة حياة كريمة ومحمود احمد ممثل مؤسسة صناع الخير ونجلاء حارس مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

أوضح نائب المحافظ ان فريق مبادرة التصالح حياة قام بفحص 2310 حالة في 40 قرية موزعة على 7 مراكز بالمحافظة بواقع ( 12 قرية بأبوتشت – 9 بمركز دشنا – 8 بمركز نجع حمادي – 6 بمركز فرشوط- 3 بمركز قوص – وقرية واحدة في كل من مركز قنا والوقف ) مشيرا إلى ان ان الحالات التي تستحق دفع رسوم التصالح بلغت 820 حالة في جميع القرى المستهدفة مؤكدا ان دفع رسوم التصالح لتلك الحالات يستمر على مدار ثلاثة ايام بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل .

واضاف أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة «التصالح حياة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة .

استمرار التصالحات بقنا