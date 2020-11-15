شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام شمال سيناء يشهد يوم الوفاء بالمديرية المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء احتفاليه يوم الوفاء لتكريم المحالين للمعاش بالمديريه الماليه بشمال سيناء وقام الغندور بتكريم كلا من المحالين للمعاش وهما محمد حسبو السيد رئيس الاداره المركزيه للمديريه الماليه والديداموني محمد احمد وكيل المديريه بمنحهما شهادة تقدير تقديرا لجهودهما أثناء فترة عملهم بالمديريه الماليه. كما قام سكرتير عام المحافظه بمنح عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات بالمديريات الماليه بوزارة الماليه درع المحافظه. وأشاد الغندور بالمكرمين خلال فترة عملهما بالمديريه الماليه في ظل الظروف التي تشهدها المحافظه.. مطالبا جميع العاملين علي أرض المحافظه في مختلف المديريات بالجد والاجتهاد في العمل لرفعة سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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