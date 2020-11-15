نائب محافظ القليوبية يترأس جلسة استماع لتعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة الخانكة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يطفي جلسة الاستماع لتعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة الخانكة العام 2027، بتكليف من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.
حضر الجلسة العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة وممثلي هيئة التخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلي المكاتب الاستشارية والمواطنين.
وقال بيان صحفي الأحد، إن جلسة الاستماع تهدف إلى استطلاع راي المختصين والمواطنين كأحد ادوات المشاركة المجتمعية في تنفيذ المخططات الاستراتيجية.
وخلال الجلسة تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بشبكة الطرق داخل المدينة بما يحقق انسياب لحركة المرور وتخفيف الاختناقات المرورية والحفاظ على جودة تدرج شبكة الطرق.
كما تناولت الجلسة عرض الأنشطة المقترحة ومناطق الخدمات على أن يتم عرض مخرجات الجلسة والمخطط الاستراتيجي على المحافظ فور الانتهاء من التعديلات.
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