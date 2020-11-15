شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: انتعاش سوق الذهب في الصاغة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سوق الذهب المصري كان أكثر حظاً عن الأسواق العالمية، حيث ظهر تأثير هبوط الأونصة العالمية بشدة في الصاغة المصرية ما أدى لهبوط أسعار الذهب المشغول والخام تزامناً مع هبوط الأونصة العالمية بداية الأسبوع تحت 1850.

قال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، إن الأسواق انتعشت من، يوم الاثنين، حتى آخر جلسة بالبورصات العالمية وظهرت فطنة المتعاملين بالصاغة المصرية من خلال حرصهم على زيادة حيازتهم من عيار 24.

وأرجع ذلك إلى الهبوط غير مبرر حيث من الممكن أن يكون ذلك لمرحلة مؤقتة، مؤكداً أنه من الممكن أن تعود الأسعار لما كانت عليه في أي لحظة وهذا ما حدث نهاية، يوم الجمعة، حيث اقتربت الأونصة من مستوى 1900 دولار وارتفعت معها العيارات بالجنيه المصرى حيث بلغ سعر الجرام 24 مبلغ 940 جنيهًا، وبلغت قيمة الجنيه الذهب 6585 جنيهًا.

وأضاف حامد، وبالمثل ارتفعت عيارات الذهب المشغول خصوصا عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشاراً بالصاغة المصرية، وسجل عيار21: 824 جنيهًا، وعيار 18: 705 جنيهات.