شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفل رضيع بطريق المقابر بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبذل ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودا مكثفة لكشف غموض واقعة العثور على طفل رضيع بطريق مقابر الدخيلة غرب المحافظة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من «حلاق» يفيد بالعثور على طفل رضيع بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة ملفوف في بطانية.

وأوضح المبلغ أنه كان يسير بالشارع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وسمع صوت بكاء طفل وباستطلاع الأمر أبصر بطانية بجوار سور المسجد ينبعث منها الصوت وبفضها وجد الطفل المشار إليه يرتجف من البرد.

وتبين من الفحص أن الطفل المعثور عليه وجرى تسليمه للشرطة، مولود ذكر مقطوع الحبل السرى لا يتجاوز عمره أيامًا، ولا توجد به أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بإيداع الطفل إحدى دور رعاية الأطفال بعد إخطار خط نجدة الطفل، ونشر أوصافه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.