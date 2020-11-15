شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُوجه بتكثيف التواجد المروري في الشوارع والميادين الرئيسية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بالشوارع والميادين الرئيسية بالزقازيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات غير الملتزمين بقواعد وقوانين المرور حفاظاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك عقب توقف المحافظ بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، بعد أن رصد سيارات سرفيس تقف بالشوارع الجانبية وتتسبب في تعطيل حركة السيارات والمارة، ليصدر توجيهاته لرجال المرور ورئيس مركز الزقازيق، بعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة في الشوارع الجانبية، والإلتزام بالأماكن المحددة لها داخل المدينة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد أعمال تطوير وتجميل ورصف وإعادة تخطيط لشوارعها، وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها