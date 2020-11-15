شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تهدى «تعليم الإسكندرية» كتب دينية لتوعية الطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة من الكتب الدينية إلى مديرية التربية والتعليم، للمساهمة في توعية الطلاب دينيا وثقافيا.

واستقبل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، الأحد،الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لتسليمه هدية الوزارة، وذلك في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم وباقي المديريات.

ورحب «الديب» بوكيل الأوقاف،مؤكداً على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به مديرية الاوقاف بالمدارس من خلال الندوات التوعوية بالمدارس.

وقدم «الديب»، الشكر إلى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لاهداء الكتب من وزير الأوقاف لطلاب المحافظة.