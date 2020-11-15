شكرا لقرائتكم خبر عن العامرية تصرف مياه الامطار من شوارعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام محمود بريك رئيس حي العامرية ثان صباح اليوم بالمتابعة الفورية لأماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها أول بأول وذلك بتواجد عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحي، والإدارات المعنية بالحي . حيث تم شفط مياه الأمطار وسهولة الحركة المرورية بمناطق مدخل ومخرج الكافورى- طريق الكافورى أمام استاد برج العرب والطريق الصحراوى- وأمام المركز الدولى وأمام البحوث بالناصرية القديمة- وميدان الناصرية- ومدخل الناصرية وقرية الجزائر- وقرية فلسطين. ومازالت المتابعة مستمرة، لرفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهه الأمطار. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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