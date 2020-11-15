شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس «سمسطا»: توسعة موقف سيارات المدينة ورفع عمود إنارة مائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، اعمال احلال وتجديد سحارة مازورة بإعتبارها مدخل رئيسي من الناحية الغربية للظهير الصحراوي بمركز سمسطا كما تابع تطوير مجزر سمسطا حيث تم الاتنهاء من الأعمال الانشائية وجاري تركيب الاعمال الميكانيكية مع التنبيه باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وقال رئيس المدينة ان اعمال المبنى الاداري التجاري تم الانتهاء من صب الهيكل الخرساني بالدور الخامس والبدء في اعمال التشطيبات مشيرا إلى انه تم تركيب كشافات لانارة طريق بدهل – بني حلة وعمل الصيانة اللازمة لتشغيل الكشافات .كما يستمر العمل بالتجميل وتوسعة مدخل موقف سيارات سمسطا إلى اكثر من 10متر لتيسير حركة المرور لدخول وخروج موقف السيارات بعد الاختناقات التي شهدها موقف السيارات في الفترة الماضية كما تم وضع مسلة تعطي مظهرا حضاريا لمدينة سمسطا بالمشاركة المجتمعية .وقال ان الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف شدد

على إنهاء الاصلاحات لتجميل مدخل قرية «العساكرة» حيث تم بناء حائط تجميل واعادة تجميلة .ومعاينة شكوى بعض المواطنين بتضررهم من عمود انارة مائل بقرية بدهل وبعد المعاينة على الطبيعة تم التنسيق مع هندسة كهرباء سمسطا وتم توفير عمود انارة لاستبدالة وشد الاسلاك والعوازل بمعرفة فنيين الشركة وتم تركيب كشاف لانارة الشارع ..

وأضاف انه تم تركيب بلاط انترلوك لحماية كشك كهرباء موجود بجوار المبنى الاداري التجاري بحي الفالوجا لعدم القاء القمامة بجواره. ونظافة الشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز ومرور سيارات جمع القمامة بجميع المدارس والمنازل ورفع الحاويات الثابتة وتوريد 95 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي.