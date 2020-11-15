شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال إنشاء السدود والبحيرات الصناعية لحماية «القصير» من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال الإدارة العامة للمياه الجوفية في إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات المدينة، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروعات بالأودية، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع، في اطار خطة الدولة لحماية المدن والمراكز من اخطار السيول.

وتابعت الوحدة المحلية الأعمال الإنشائية ببحيرة الصناعية بمخر وادى النخيل بطول ١٨٠٠ متر وحاجز مبانى دبش يصل طوله إلى ٧٢٠ متر تقريبا، بسعة تخزينية تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ متر مكعب.

ووجه رئيس مدينة القصير برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار والتنسيق مع الجهات المعنية وجاهزية الافراد والمعدات وتجهيز غرفة العمليات بالمدينة لمتابعة أي طارئ والإبلاغ مباشرة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.