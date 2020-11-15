شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: لا صحة لوجود خسائر في الأرواح بسبب الطقس السيئ في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق دكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على حالة الارتباك الشديد وتوقف الطرق التي شهدتها شوارع المنصورة، أمس السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والثلوج.

قال «مختار»، خلال مداخلته في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي هشام عاصي، إن حالة سوء الأحوال الجوية المتمثلة في الأمطار الشديدة المحملة بكمية كبيرة من الثلوج كانت بجميع أرجاء المحافظة، ولكنها تركزت في مركز المنصورة، بينما شهدت المراكز الأخرى أمطارًا خفيفة بالمقارنة بالمنصورة.

وأوضح: «ما يُقال عن مصرع بعض الأشخاص عارٍ من الصحة، فليس هناك خسائر في الأرواح، وعن الإصابات فكانت هناك حالة واحدة لشخص أصيب بسبب انهيار جزء من برج حمام بالقرب منه ولكن تم إرساله للمستشفى وتلقى العلاج المناسب»، مضيفًا أن الخسائر تمثلت في الجزء المادي، حيث انهارت شرفات بعض العمائر وسقطت على السيارات، كما سقطت شجرة ونخلة.

وتابع: «كمية الأمطار كانت مهولة وتم شفطها بواسطة أكثر من 15 سيارة شفط من جهات مختلفة مثل شركة المياه والحماية المدنية، بالإضافة للسيارات التابعة، مع رفع الاحتياطات، تحسبًا لحدوث هذه المواقف مع حلول الشتاء، وذلك في خلال أقل من ساعتين على أن يتم استكمال عملية الشفط اليوم، الأحد».